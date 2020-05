Xiaomi Mi Note 10 Lite: ecco prezzo e data di uscita in Italia

E’ tutto pronto per il debutto in Italia del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, smartphone presentato dalla casa cinese la scorsa settimana. La data di uscita del nuovo mid-range è fissata per il prossimo 11 maggio. Lo smartphone sarà disponibile in una variante “base” da 6 GB di RAM e 64 GB di storage che verrà proposta ad un prezzo di 369,99 Euro.

In arrivo c’è anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/128 GB che sarà venduto in Italia in esclusiva da Vodafone ad un prezzo di listino di 399,99 Euro. Per i clienti dell’operatore ci sarà la possibilità di effettuare l’acquisto a rate, in abbinamento all’offerta mobile già attivata recandosi in un negozio Vodafone.

Ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite può contare sul SoC Snapdragon 730G e sul display AMOLED con notch a goccia, diagonale da 6.47 pollici e risoluzione Full HD+. Presente anche una batteria da 5.260 mAh. Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con un sensore principale Sony IMX686 da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un sensore per le macro ed uno di profondità.

In Italia è già disponibile il Mi Note 10 che presenta un comparto fotografico migliore con 5 camere posteriori e il sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone costa poco più di 400 Euro.