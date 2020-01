Samsung Galaxy Note 10 Lite quasi pronto al debutto in Italia, confermato il prezzo

E’ quasi tutto pronto per il debutto in Italia del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite. Lo smartphone, presentato ad inizio gennaio insieme al Galaxy S10 Lite, è stato inserito nel listino di Unieuro (trovate il link in fonte) ma non è ancora disponibile all’acquisto.

Unieuro ha confermato il prezzo di vendita del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite che potrà essere acquistato a 629 Euro. Da notare, inoltre, che lo smartphone è già stato inserito nei listini di alcuni operatori (Wind Tre) e a breve potrà essere acquistato in abbinamento ad una tariffa mobile.

Ricordiamo che, a differenza di S10 Lite che monta il SoC Snapdragon 855 dei top di gamma del 2019, il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite presenterà l’Exynos 9810, il chipset montato dal Galaxy Note 9, che sarà supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone potrà contare sulla S-Pen.

Maggiori dettagli in merito all’arrivo nei negozi dei nuovi Samsung Galaxy Note 10 Lite e S10 Lite dovrebbero emergere nel corso delle prossime ore. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone “Lite” della casa coreana.

Ricordiamo, infine, che i nuovi top di gamma Galaxy S20 saranno presentati il prossimo 11 febbraio per poi arrivare sul mercato nel mese di marzo.