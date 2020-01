iPhone 12: poche novità per il design, confermate quattro varianti

I nuovi iPhone 12 in arrivo nel corso del prossimo mese di settembre non dovrebbero presentare sostanziali novità per quanto riguarda il design. Tutti gli elementi che troviamo sulla gamma iPhone 11, a partire dal notch e dal particolare design delle fotocamere posteriori, dovrebbero essere riproposti anche sui nuovi iPhone 12.

Al momento, sembra essere sfumata l’ipotesi legata all’introduzione di elementi di design ripresi dall’oramai storico iPhone 4. La scocca dei nuovi iPhone 12 sarà praticamente identica a quella degli attuali iPhone 11 con possibili novità solo per quanto riguarda le colorazioni disponibili.

Confermate, inoltre, le quattro varianti. A settembre, infatti, Apple presenterà due smartphone con doppia fotocamera e 4 GB di RAM che avranno un display OLED rispettivamente da 5.4 e 6.1 pollici (potrebbero chiamarsi iPhone 12 e 12 Plus). A completare la nuova famiglia di smartphone ci saranno i top di gamma iPhone 12 e 12 Max con tripla fotocamera e 6 GB di RAM che potranno contare su di un display da 6.1 e 6.7 pollici.

Ricordiamo che nei prossimi mesi è previsto il lancio anche dell’entry level iPhone 9, che dovrebbe riprendere il design di iPhone 8 con display LCD da 4.7 pollici. Lo smartphone potrebbe arrivare anche in una variante Plus. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.