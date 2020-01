iPhone 9: il futuro entry level di Apple non ha più segreti

Nel corso delle prossime settimane, probabilmente durante il mese di marzo, Apple presenterà il nuovo iPhone 9, smartphone destinato a diventare il nuovo entry level della gamma iPhone. Il progetto, in passato chiamato anche iPhone S 2, si mostra online in queste ore in un nuovo render diffuso da OnLeaks che ci conferma il design dello smartphone.

Il nuovo iPhone 9 riprenderà lo stile dell’iPhone 8 adeguando la scheda tecnica ai tempi che corrono ed effettuando solo poche modifiche. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo entry level di Apple presenterà dimensioni pari a 138.5 x 67.4 x 7.8 mm risultando quindi molto simile ad iPhone 8 anche se più spesso di 0.5 mm (probabilmente per incrementare la capacità della batteria).

Ecco il video che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del nuovo iPhone 9.

Ricordiamo che lo smartphone includerà il SoC Apple A13 Bionic, lo stesso che troviamo sui nuovi iPhone 11, e potrà contare su di un display LCD da 4.7 pollici con risoluzione HD. Torna anche il sensore di impronte digitali Touch ID mentre la fotocamera posteriore sarà singola (il sensore dovrebbe essere lo stesso montato dai vari iPhone 11).

Resta ancora da scoprire il prezzo che potrebbe essere in linea con l’attuale iPhone 8 disponibile a partire da circa 500 Euro.