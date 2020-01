Samsung Galaxy Fold 2 non sarà un top di gamma, ecco le possibili specifiche

Nel corso dell’evento in programma il prossimo 11 febbraio ci sarà il debutto della nuova gamma Galaxy S20 e dell’inedito Samsung Galaxy Fold 2, nuovo smartphone pieghevole della casa coreana che andrà a prendere il posto dello sfortunato Fold arrivato sul mercato con diversi mesi di ritardo.

Secondo nuove indiscrezioni, il futuro Samsung Galaxy Fold 2 non sarà un top di gamma dal punto di vista delle specifiche tecniche. Lo smartphone, infatti, non avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 865, che troveremo su alcune varianti internazionali del Galaxy S20, ma dovrà “accontentarsi” dello Snapdragon 855, il SoC montato dai top di gamma Android del 2019.

La casa coreana potrebbe così contenere i costi di produzione e ottimizzare al massimo il software del nuovo smartphone, in sviluppo molto probabilmente già da diversi mesi. Ricordiamo che il Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe presentare un display pieghevole caratterizzato da una soluzione differente rispetto a quella del Fold di prima generazione. Nelle scorse settimane, a tal proposito, si era parlato della presenza di un display simile a quello del nuovo Motorola Razr.

Per maggiori dettagli sul nuovo Samsung Galaxy Fold 2 sarà necessario attendere le prossime settimane. Lo smartphone pieghevole di Samsung, dopo la presentazione in programma il prossimo 11 febbraio, dovrebbe debuttare sul mercato in primavera.