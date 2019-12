Motorola Razr: uscita rimandata a causa delle troppe richieste ricevute in questi giorni

Presentato alcune settimane fa, il nuovo Motorola Razr è la riedizione in chiave moderna dello storico smartphone di Motorola che, per molti anni, è stato un vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia mobile internazionale.

Il nuovo Motorola Razr sarà venduto in Italia come esclusiva TIM (sia online che nei negozi dell’operatore) ad un prezzo di ben 1599 Euro. Il prezzo così alto è legato alla presenza del display pieghevole che permette di emulare la chiusura a conchiglia dell’originale Razr senza perdere la possibilità di avere uno smartphone di dimensioni adatte alle esigenze degli utenti di oggi.

Secondo quanto emerso in queste ore, nonostante il prezzo alto, il nuovo Motorola Razr sta registrando richieste superiori alle attese. Gli utenti interessati all’acquisto di questo particolare smartphone sarebbero, infatti, tantissimi e Motorola non si aspettava di dover gestire una domanda così forte.

Per questo motivo, le prime consegne del nuovo Motorola Razr potrebbero registrare diversi ritardi. In un primo momento, infatti, lo smartphone sarebbe dovuto arrivare sul mercato subito dopo Natale. Attualmente, invece, per poter mettere le mani sul nuovo Motorola Razr potrebbe essere necessario attendere le prime settimane del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.