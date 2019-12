Tanti smartphone in offerta su Amazon: le migliori offerte che terminano oggi 22/12

Le offerte Amazon per il Natale 2019 termineranno alla mezzanotte di oggi. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone per un regalo “last minute” vi segnaliamo, di seguito, quali sono le migliori offerte da sfruttare su Amazon in queste ore.

Per prima cosa, non possiamo che iniziare la lista con l’iPhone XS proposto a 716 Euro (64 GB) e 873 Euro (256 GB) in questi giorni da Amazon. Tra le offerte più interessanti segnaliamo anche il Huawei P30 Pro, disponibile a 699 Euro, ed il Huawei P30, proposto a 499 Euro.

A 379 Euro c’è l’ottimo Xiaomi Mi 9T Pro con Snapdragon 855, un vero e proprio top di gamma proposto ad un prezzo contenuto. Tra i mid-range in offerta troviamo il Huawei P Smart Z con fotocamera a scomparsa e Kirin 710 che viene proposto a 199 Euro. Tra gli smartphone Huawei in offerta c’è anche il P30 Lite che viene proposto al prezzo di 269 Euro. Da segnalare anche il Motorola Moto G7 Plus proposto a 220 Euro ed il Moto G7 disponibile a 169 Euro.

Ecco i link per le offerte Amazon in scadenza alla mezzanotte di oggi:

Ricordiamo che per essere aggiornati su tutte le migliori offerte tech potete seguire il nostro canale Telegram.