Amazon Fire Tv Stick di nuova generazione (telecomando vocale) al miglior prezzo di sempre!

Arriva oggi una fantastica offerta che vede Amazon Fire Tv Stick di ultima generazione al miglior prezzo di sempre. E’ importante sottolineare questo aspetto considerato che il colosso dell’e-commerce raramente sconta i suoi prodotti e soprattutto lo ha fatto poche volte in passato con i modelli precedenti.

Per nuova generazione s’intende il modello dotato di telecomando vocale con supporto ad Alexa. Un ulteriore plus per un dispositivo già completo e che è l’ideale per chi vuole trasformare in “smart” la propria televisione. Ebbene, Amazon Fire Tv Stick di ultima generazione con telecomando vocale Alexa scende a 24,99 euro a fronte dei 39,99 euro di listino. A conti fatti si tratta di uno sconto del 40%, imperdibile.

La spedizione è gratuita per chi possiede un abbonamento Prime mentre nel caso abbiate pensato a questo aggeggio per fare un regalo di Natale, sappiate che la consegna in tutta Italia è garantita entro il 24 dicembre. Niente panico, insomma.

Ricordiamo che con Alexa è possibile gestire direttamente anche altri dispositivi connessi alla tv come ad esempio una sound bar, mentre la Amazon Fire Tv Stick continua a fare il suo dovere portando sulla tv decine di applicazioni come YouTube, Dazn, Amazon Prime Video, Netflix, Infinity e tanto altro.

Per approfittare dell’offerta e comprare Amazon Fire Tv Stick di ultima generazione a 24,99 euro basterà recarsi su questa pagina: Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale