Xiaomi Mi 10: punteggio da record su AnTuTu

Il nuovo Xiaomi Mi 10, che arriverà entro la fine del primo trimestre del 2020 con il SoC Snapdragon 865, fa il suo debutto su AnTuTu, il popolare sito di benchmark che spesso viene utilizzato dagli utenti più “nerd” per individuare gli smartphone più veloci.

Nei primi test su AnTuTu, il nuovo Xiaomi Mi 10 ha ottenuto un punteggio di 560 mila punti, staccando nettamente la concorrenza Android, ferma a 496 mila punti con il ROG Phone 2 con Snapdragon 855+. Da notare che il Mi 10 ottiene oltre 100 mila punti in più rispetto a tutti gli altri smartphone Xiaomi dal Mi 9T Pro al Mi 9 passando per il K20 Pro. Staccato anche iPhone XS Max che si ferma a 549 mila punti (anche se ha poco senso confrontare benchmark eseguiti con diversi sistemi operativi).

Secondo le prime indiscrezioni, il Mi 10 testato sarebbe in realtà la variante Pro dello smartphone che potrà contare sulle velocissime memorie RAM LPDDR5. Maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni reali del nuovo Xiaomi Mi 10 arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. La casa cinese, infatti, sta affinando il suo nuovo top di gamma in vista dell’avvio delle vendite atteso, come detto, per inizio 2020. Continuate a seguirci per saperne di più.