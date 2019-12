Huawei P Smart Pro è ufficiale: display enorme e prezzo elevato

Huawei ha ufficializzato oggi un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Huawei P Smart Pro, device che riprende le specifiche ed il design di altri mid-range, come il recente Y9s, presentati nei mesi scorsi. Lo smartphone può contare sul sistema operativo Android Pie 9.0 con EMUI e con la certificazione Google (sono quindi presenti i servizi e le app della casa americana).

La scheda tecnica del nuovo Huawei P Smart Pro comprende un display da 6.6 pollici con tecnologia LCD e risoluzione Full HD+. Lo smartphone ha una fotocamera anteriore a scomparsa con sensore da 16 Megapixel e presenta il SoC Kirin 710 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage UFS 2.1. Il nuovo device di Huawei ha dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm per un peso di 205 grammi.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un terzo sensore di profondità da 2 Megapixel. La batteria è da 4.000 mAh. Lo smartphone può contare sul jack audio e su di una porta USB-C. Il sensore di impronte digitali è posizionato lateralmente.

Il nuovo Huawei P Smart Pro arriva sul mercato europeo (per ora è stato ufficializzato solo in alcuni mercati dell’Europa orientale) ad un prezzo di circa 350 Euro. Maggiori dettagli in merito ad una possibile uscita in Italia arriveranno nei prossimi giorni.