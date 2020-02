Amazon Fire TV Stick: sconti per il modello base con Alexa e la versione 4K

Tra le offerte Amazon di oggi 5 febbraio c’è spazio anche per le due Fire TV Stick proposte entrambe in sconto di 15 Euro rispetto al loro prezzo tradizionale. La Fire TV Stick, ovvero il modello “base”, viene proposto ad un prezzo di 24,99 Euro con incluso il telecomando che permette di interagire con Alexa.

La Fire TV Stick 4K, anche in questo caso dotata del telecomando per interagire tramite comandi vocali con Alexa, è disponibile in sconto a 44,99 Euro. Naturalmente, entrambe le versioni sono vendute e spedite da Amazon con consegna già entro domani 6 febbraio.

Gli utenti selezionati da Amazon hanno la possibilità di acquistare la Fire TV Stick anche a rate scegliendo il nuovo pagamento in 5 rate mensili introdotto da Amazon alcune settimane fa in via sperimentale e disponibile, ad oggi, solo per alcuni utenti. Ricordiamo che con la Fire TV Stick è possibile trasformare qualsiasi TV o monitor in una vera e propria Smart TV con il supporto di tutte le principali applicazioni (Netflix, PrimeVideo, YouTube, RaiPlay, DAZN etc.)

Ecco i link per poter sfruttare le offerte dedicate alle due Fire TV Stick disponibili in sconto su Amazon oggi: