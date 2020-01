Samsung Galaxy S20: display a 120 Hz per i nuovi top di gamma coreani

Una delle principali novità della nuova gamma Samsung Galaxy S20, i nuovi flagship che la casa coreana presenterà nel corso dell’evento Unpacked in programma il prossimo 11 di febbraio, sarà rappresentata dall’elevata frequenza d’aggiornamento del display.

Secondo quanto riportato da Ice universe, infatti, i nuovi Samsung Galaxy S20 potranno contare su di un refresh rate di 120 Hz. Probabilmente, la frequenza d’aggiornamento così elevata del display sarà disponibile solo in alcuni momenti oppure potrebbe essere disattivata dall’utente a seconda delle esigenze del momento. Ricordiamo che la nuova gamma Samsung Galaxy S20 sarà composta da tre smartphone. Il modello base, chiamato semplicemente Galaxy S20, avrà un display da 6.2 pollici.

Il modello intermedio, chiamato Galaxy S20+, avrà un display da 6.7 pollici mentre il top di gamma, che dovrebbe chiamarsi Galaxy S20 Ultra e sarà l’unico S20 ad essere disponibile solo in versione 5G e non anche in versione 4G, dovrebbe presentare un display da ben 6.9 pollici.

Maggiori dettagli in merito ai futuri top di gamma di Samsung arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci, quindi, per tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi S20 che, dopo il debutto del prossimo 11 febbraio, dovrebbero essere pronti per la vendita a marzo.