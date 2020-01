Nuovo Acer Swift 3 al CES 2020: anche con display 3:2 e prezzi da 599 Euro

Tra le tante novità per quanto riguarda il settore ultrabook in arrivo al CES 2020 di Las Vegas segnaliamo, in particolare, la nuova generazione di Acer Swift 3, l’ultrabook economico di Acer che nella nuova veste presenta diverse novità. In arrivo, infatti, ci sono due varianti.

La prima ha display 3:2, invece del tradizionale 16:9, con diagonale di 13.5 pollici, una soluzione che strizza l’occhio al Surface Laptop 3 di Microsoft. A completare le specifiche di questa versione del nuovo Acer Swift 3 troviamo processori Intel Core di decima generazione e una scocca in metallo. Il peso complessivo del nuovo ultrabook è di 1.19 chilogrammi. Questa nuova versione con display in 3:2 dello Swift 3 arriverà nelle prossime settimane in Europa con un prezzo di 699 Euro.

Tra le novità della nuova generazione di Acer Swift 3 c’è anche una versione dotata di CPU AMD con il nuovo Ryzen 4000. Questa versione dell’ultrabook di Acer ha un display in 16:9 da 14 pollici e può contare su di un massimo di 16 GB di RAM e su di una scocca in metallo con peso di 1.2 chilogrammi. Il nuovo Swift 3 con CPU AMD sarà disponibile in Europa entro la fine del primo trimestre con un prezzo di partenza di 599 Euro.

Ricordiamo che l’attuale generazione di Acer Swift 3, dotata di processori Intel Core di ottava generazione, parte da circa 600 Euro su Amazon. Ecco il link alla migliore offerta: