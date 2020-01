TIM: nuova offerta da 50 GB a 5,99 Euro al mese disponibile in alcuni centri commerciali

TIM continua la sua campagna di offerta “operator attack”. Tra le tariffe attualmente disponibili per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero c’è TIM Supreme. Questa tariffa è disponibile solo per chi passa a TIM da Iliad o da un operatore virtuale come PosteMobile, Fastweb o CoopVoce e mette a disposizione minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G al costo di appena 5,99 Euro al mese.

Secondo un report di Mondomobileweb di oggi, la nuova TIM Supreme sarebbe attivabile anche in alcuni corner TIM presenti nei principali centri commerciali italiani ed in negozi della grande distribuzione come Unieuro. Attivando tramite questi canali, l’offerta TIM è disponibile con attivazione gratuita, con un notevole risparmio per gli utenti che effettueranno il passaggio.

Per completare l’attivazione dell’offerta, infatti, sarà necessario affrontare il pagamento di una ricarica iniziale di importo minimo di 10 Euro (in alcuni corner potrebbero essere richiesti importi più elevati). Per maggiori informazioni è consigliabile recarsi presso un rivenditore o un corner di TIM e verificare la possibilità di effettuare il passaggio. Al momento, quest’offerta non prevede una data di scadenza ma la sua disponibilità potrebbe terminare nel corso delle prossime settimane.