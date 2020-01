Questo dovrebbe essere il nuovo OnePlus 8 Lite

Nei prossimi mesi, OnePlus ha in programma il lancio di tre nuovi smartphone. Oltre ai “tradizionali” OnePlus 8 e 8 Pro, infatti, la casa cinese prevede di presentare anche l’inedito OnePlus 8 Lite, progetto oramai confermato da diverse fonti e che potrebbe rilanciare il marchio OnePlus nella fascia media del mercato.

Il render diffuso da OnLeaks, realizzato sulla base di un video apparso sui social cinesi che mostra alcuni dummy dei futuri smartphone di OnePlus, ci permette di dare uno sguardo definitivo al design del nuovo OnePlus 8 Lite. Nell’immagine allegata in testa all’articolo viene confermata la presenza del display con foro, posizionato centralmente come sui nuovi top di gamma di Samsung, e di una tripla fotocamera posteriore, con i sensori racchiusi in un modulo rettangolare.

Ricordiamo che nei rumors precedenti veniva indicata una doppia fotocamera posteriore per il nuovo OnePlus 8 Lite. Lo smartphone, in ogni caso, dovrebbe presentare un display da circa 6.5 pollici e dovrebbe poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765 con supporto al 5G. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone di OnePlus arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Il debutto ufficiale è atteso per il secondo trimestre del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi smartphone della casa cinese.