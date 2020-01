Huawei P40: prime informazioni sul comparto fotografico

Il nuovo Huawei P40 potrà contare su di una tripla fotocamera e non presenterà il sensore periscopico che troveremo, invece, sul top di gamma Huawei P40 Pro. La conferma arriva in queste ore da una foto apparsa online che mostra il modulo che ospiterà i sensori fotografici posteriori del P40.

Rispetto al P40 Pro, infatti, questo modulo include solo tre sensori e non presenta il foro a forma quadrata del sensore periscopico. I fori più piccoli, invece, ospiteranno il dual Flash Led ed un sensore laser. Al momento, è bene sottolineare, non ci sono conferme in merito alle specifiche dei vari sensori.

Secondo rumors precedenti, invece, il nuovo Huawei P40 Pro potrà contare su ben 5 fotocamere. Oltre ad un sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686), lo smartphone potrà contare su di un sensore grandangolare da 20 Megapixel e da un sensore teleobiettivo, con zoom ottico a 10x, da 12 Megapixel. A completare la configurazione ci saranno un sensore macro ed uno ToF.

I nuovi Huawei P40 e P40 Pro verranno presentati in occasione di un evento in programma nel corso del mese di marzo. Gli smartphone non avranno la certificazione Google. Ulteriori aggiornamenti sui nuovi device arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.