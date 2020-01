Samsung conferma l’evento Unpacked di febbraio, ecco le novità in arrivo

Dopo i rumors della giornata di ieri, Samsung ha confermato in via ufficiale l’atteso evento Unpacked in programma il prossimo 11 febbraio. L’evento si svolgerà a San Francisco, alle 11 ora locale. La casa coreana ha già confermato che ci sarà una diretta streaming per mostrare in tempo reale le novità che verranno presentate.

Nel corso del nuovo evento, Samsung presenterà i nuovi top di gamma Galaxy S20 (Galaxy S11, lo scopriremo il mese prossimo), la nuova famiglia di smartphone di fascia alta che dovrebbe contare su 5 varianti (S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G e S20 Ultra 5G). I nuovi top di gamma, che saranno esposti al Mobile World Congress di fine febbraio, dovrebbero arrivare nei negozi a marzo.

In cantiere c’è anche l’attesissimo debutto del nuovo Galaxy Fold 2, la seconda generazione dello smartphone pieghevole di Samsung che, secondo i primi rumors, potrebbe registrare un design decisamente differente rispetto al primo modello. Il nuovo Fold potrebbe, infatti, adottare una soluzione a conchiglia, simile al Motorola Razr presentato sul finire dello scorso anno.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo evento Unpacked di Samsung arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi alle novità che Samsung presenterà tra poco più di un mese.