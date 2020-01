Black Shark 2: il gaming-phone con Snapdragon 855 è in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per un’interessante promozione dedicata al Black Shark 2, il gaming-phone di Black Shark, azienda controllata da Xiaomi. Lo smartphone può essere acquistato ad un prezzo di appena 419 Euro nella variante Dual SIM con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno e colorazione della scocca Black.

Acquistando lo smartphone oggi, la consegna è prevista per giovedì 9 gennaio. Ecco il link per sfruttare l’offerta Amazon dedicata all’ottimo Black Shark 2, uno degli smartphone più interessanti per chi è in cerca un top di gamma in grado di garantire prestazioni eccellenti nel gaming in mobilità.

Da segnalare che è disponibile anche il bundle che aggiunge allo smartphone il Pro Kit (Black Shark Custodia Protettiva – Controller Gamepad). Ecco il link per sfruttare quest’offerta:

Ricordiamo che il Black Shark 2 ha un display AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione Full HD+ e si affida al SoC Qualcomm Snapdragon 855 per offrire prestazioni di primissimo livello. La variante in offerta, come detto, ha 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.000 mAh e di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android Pie 9.0.