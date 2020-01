Nokia 6.1 Plus, comincia l’aggiornamento ad Android 10 stabile

Comincia alla grande il 2020 per il Nokia 6.1 Plus: il mid-range del brand controllato da HMD Global ha cominciato a ricevere oggi il major update ad Android Q. Lo ha comunicato la stessa azienda tramite un tweet nel quale, però, non vengono specificati dettagli sulla release.

Al momento non conosciamo neppure la sigla della build in questione, né è possibile sapere se il roll out coinvolgerà da subito anche i modelli in circolazione in Europa. Di certo sappiamo che Nokia 6.1 Plus è uno degli Android One più apprezzati del produttore e che, quindi, riceverà di fatto la versione stock di Android 10, priva ovviamente delle personalizzazioni presenti sui Pixel.

Nokia 6.1 Plus potrà quindi godersi le tante novità della nuova versione del robottino verde che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi e che l’azienda ha comunque provato a riassumere in questa pagina sul proprio sito ufficiale. Insomma, dalle nuove gesture che possono essere attivate direttamente nelle impostazioni alle smart answer, passando per la dark mode attivabile di default. Per controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento sarà necessario seguire questo percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software. La notifica via OTA, comunque, non dovrebbe tardare.

Nokia 6.1 Plus può essere acquistato su Amazon ad un prezzo super, ecco il link: Nokia 6.1 Plus Dual SIM 64GB 4GB RAM Nero SIM Free