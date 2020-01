iPhone 11 128 GB, Xiaomi Mi 9 e Redmi Note 7 in offerta oggi su Amazon

Offerte per tutte le tasche oggi su Amazon. Tra gli smartphone disponibili in sconto, infatti, troviamo diversi prodotti davvero molto interessanti. Partiamo da iPhone 11. Lo smartphone è, infatti, disponibile in offerta ad un prezzo di 824,99 Euro nella variante da 128 GB che, di fatto, potrà essere acquistata al prezzo della versione da 64 GB. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni ed è a tempo limitato. Ecco il link:

Da notare che è ancora valida l’offerta che vede iPhone XS 64 GB acquistabile ad un prezzo di appena 699 Euro con colorazione della scocca Argento. Ecco il link:

Da segnalare anche l’offerta Amazon dedicata allo Xiaomi Mi 9 con Snapdragon 855. Il device è disponibile ad un prezzo di appena 329 Euro nella variante nera con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Ecco il link all’offerta:

Continuano le promozioni dedicate al Redmi Note 7, il best seller del 2019 di Xiaomi. Il device è oggi disponibile in sconto a 159 Euro nella variante nera dotata di 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Lo smartphone è venduto da NEOPHONIA e spedito da Amazon. Ecco il link all’offerta: