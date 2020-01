Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 9 ricevono le patch di gennaio

Giornata di aggiornamenti in casa Samsung dove due top di gamma degli scorsi anni stanno ricevendo il consueto update mensile con le patch di sicurezza Android, questa volta aggiornate a questo mese di gennaio. Ci riferiamo a Samsung Galaxy S8 (inclusa la versione Plus) e Samsung Galaxy Note 9.

Nel primo caso l’aggiornamento è basato su Android Pie 9: come molti di voi già sapranno, il flagship di inizio 2017 non riceverà il major update ad Android 10. Il roll out sta coinvolgendo diversi paesi europei (Francia, Ungheria e Polonia su tutti), mentre l’Italia sarà raggiunta a strettissimo giro di posta. I firmware portano le sigle G950FXXS6DTA1 e G955FXXS6DTA1. Come sempre è possibile verificare manualmente la disponibilità del download tramite la voce “Scarica e Installa” sotto “Aggiornamenti Software”, nel menu Impostazioni.

Discorso diverso per Samsung Galaxy Note 9 che ormai da qualche settimana può godersi Android 10, con l’ultima versione del robottino verde che è arrivata anche in Italia. Le patch di sicurezza di gennaio rappresentano quindi il primo aggiornamento mensile (build N960FXXS4DTA1) dal major update e sono già arrivate sui modelli in circolazione in Germania. Anche in questo caso l’Italia sarà toccata a breve dal roll out e anche stavolta si può controllare la presenza del download tramite l’apposita voce nelle Impostazioni di sistema.

