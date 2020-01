Honor 8X riceverà Android 10 stabile a brevissimo

Huawei ha da tempo annunciato la lista degli smartphone che nel corso di questa prima metà di 2020 riceveranno l’aggiornamento ad Android 10. Tra questi c’è anche Honor 8X, protagonista delle news odierne visto che il rilascio della versione stabile sembra essere davvero ad un passo.

Le novità di fatto sono ufficiali e arrivano dopo il major update che invece ha riguardato nei giorni scorsi Honor 10 Lite. Per quanto concerne invece Honor 8X va sottolineato subito che il device è stato al centro di un programma beta partito lo scorso novembre in Cina e che poi di seguito ha coinvolto anche altri paesi, come l’India.

Ebbene, il programma beta di EMUI 10 (con Android 10) su Honor 8X è stato chiuso e, stando a quanto dichiarato in una nota dallo stesso produttore, il rilascio della build stabile è ormai ad un passo. Più di preciso dovrebbe avvenire nel corso della terza settimana (la prossima, quindi) di questo mese di gennaio. Come sempre, l’aggiornamento potrà essere effettuato dopo aver scaricato il nuovo firmware: sarà possibile effettuare il download via OTA dopo aver ricevuto la notifica, o manualmente tramite HiCare o scaricando il pacchetto passando dalle impostazioni di sistema.

Vedremo quali saranno le tempistiche del rilascio a livello globale, ma di certo siamo ormai agli sgoccioli.

