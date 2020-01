Vodafone: l’offerta Special Unlimited da 7 Euro al mese è disponibile con attivazione gratuita

Vodafone ha rinnovato la sua Special Unlimited, l’interessantissima offerta “operator attack” disponibile nei negozi Vodafone per chi richiede la portabilità del numero passando da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi ho, Kena Mobile, Coop Voce e Lyca Mobile) .

L’offerta in questione mette a disposizione una tariffa con minuti ed SMS illimitati e con 50 GB in 4G al costo di 7 Euro al mese. Da questa settimana, l’offerta Vodafone è disponibile con attivazione gratuita andando così a ridurre ulteriormente i costi per la sottoscrizione dell’offerta. I cliente che intende attivare l’offerta dovrà acquistare la SIM al costo di 10 Euro e con 5 Euro di credito ed eseguire la prima ricarica obbligatoria necessaria per coprire i costi del primo mese (l’importo di tale ricarica è a discrezione del rivenditore). Il passaggio costerà almeno 20 Euro, compreso il primo mese.

Da notare che la Special Unlimited è disponibile anche in versione “winback” e, quindi, può essere attivata anche dagli ex clienti che ricevono l’apposito SMS per tornare in Vodafone, a prescindere dall’operatore di provenienza. Al momento, l’offerta non ha una data di scadenza. Per maggiori dettagli su quest’offerta e per trovare il negozio più vicino dove richiederne l’attivazione è possibile consultare il sito ufficiale di Vodafone.