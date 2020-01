Uno smartphone con fotocamera da 256 MP lascia le sue prime tracce

Da poco, pochissimo, Samsung ha annunciato un sensore fotografico con una risoluzione da ben 108 MP ma presto questa tecnologia potrebbe essere già superata. Su Weibo, infatti, oggi è emersa un’immagine ricavata da un presunto smartphone dotato di una fotocamera addirittura da 256 MP.

E’ davvero complicato stabilire se c’è da dar credito a questo scatto o se si tratta semplicemente di una bufala. Certo è che fino ad un paio d’anni fa parlare di un sensore da 108 MP era follia, nel 2020 saranno invece diversi top di gamma ad adottarlo. E sappiamo che la corsa ai MP non finirà di certo qui.

Per molti, a ragione, l’aumento dei MP non corrisponde necessariamente ad una qualità più elevate delle fotografie. Certo è che una risoluzione così elevata garantirebbe un livello di dettagli incredibile, su questo punto non ci piove.

Di fatto, comunque, l’immagine postata su Weibo non è stata condivisa per mostrare proprio il rendimento di questo sensore, ma più semplicemente la sua “esistenza”. Nella didascalia in alto si fa riferimento infatti ad una “256MP ultra-clear camera mode” che quindi potrebbe essere una delle grandi novità nel 2020 nel mercato degli smartphone. Vedremo quali saranno le eventuali implementazioni software e hardware per garantire su uno smartphone la presenza di un sensore di questo tipo.