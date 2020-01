Huawei P20 e P20 Pro riceveranno Android 10 a marzo

C’è bisogno di ulteriore pazienza per i proprietari di Huawei P20 e P20 Pro che stanno attendendo ormai da diversi mesi il major update ad Android 10. Il top di gamma lanciato ad inizio del 2018 da novembre ha visto rilasciate alcune versioni beta del nuovo sistema operativo ma la release della versione stabile non è esattamente dietro l’angolo.

Un’importante indicazione è arrivata oggi dall’account Twitter ufficiale della divisione tedesca del colosso cinese. A chi chiedeva delucidazioni sull’arrivo di Android 10 su Huawei P20 e P20 Pro è stato detto che l’aggiornamento arriverà soltanto a marzo inoltrato. Non solo: nel tweet in questione si specifica che il roll out dovrebbe durare fino a 4 settimane.

Nonostante, come accennato in precedenza, si parli della divisione Huawei in Germania, è lecito immaginare che anche nei principali mercati europei (compreso quello italiano) le tempistiche finiscano per essere molto simili. Insomma, potrebbe essere necessario aspettare fino alla metà di aprile per ricevere l’update ad Android 10 sul proprio Huawei P20 e P20 Pro.

Inutile sottolineare, inoltre, che quando si parla di Android 10 sui device del produttore asiatico si sottintende anche la presenza della EMUI 10, apprezzatissima dagli utenti Huawei e già installata su circa 10 milioni di device sparsi per il mondo.

