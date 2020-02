Disney Plus: imperdibile offerta pre-lancio sull’abbonamento annuale

In attesa del debutto ufficiale in Italia, atteso per il prossimo 24 marzo, Disney Plus, la nuova piattaforma di streaming di Disney destinata a diventare un vero e proprio punto di riferimento dell’intrattenimento, è già disponibile in un’offerta pre-lancio relativa all’abbonamento annuale.

Gli utenti italiani possono iniziare ad abbonarsi a Disney Plus optando per la sottoscrizione annuale al costo scontato di 59,99 Euro invece che 69,99 Euro. L’offerta è disponibile sino al prossimo 23 marzo. Non sono previsti costi aggiuntivi e pubblicità per chi sceglie di attivare un abbonamento a Disney Plus.

Grazie a quest’offerta, Disney Plus costerà appena 5 Euro al mese per il primo anno. Ricordiamo che l’abbonamento alla piattaforma non prevede vincoli. Chi sceglierà di attivare l’abbonamento annuale a prezzo scontato potrà effettuare la sospensione del rinnovo in qualsiasi momento.

Per maggiori dettagli su Disney Plus potete dare un’occhiata al sito ufficiale da cui sarà possibile anche completare l’attivazione online dell’offerta pre-lancio sull’abbonamento annuale che, ripetiamo, è valida sino al prossimo 23 marzo. Successivamente, l’abbonamento costerà 6,99 Euro al mese (84 Euro complessivi) oppure 69,99 Euro scegliendo l’abbonamento annuale.

Ricordiamo che il servizio sarà accessibile via web e tramite le app dedicate disponibili su Smart TV, smartphone, tablet e console. Appuntamento al 24 marzo per il debutto.