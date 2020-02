Very Mobile lancia la sua prima offerta: 30 GB a 4,99 Euro al mese

Il nuovo operatore virtuale di Wind Tre è Very Mobile che, nella giornata di oggi, ha lanciato la sua prima offerta tramite il sito ufficiale. Per i primi 20 mila clienti che passeranno a Very Mobile c’è la possibilità di attivare un’offerta speciale con minuti ed SMS illimitati e 30 GB di traffico dati in 4G al costo di appena 4,99 Euro al mese.

Very Mobile, come Kena e ho., presenta un limite alla velocità di connessione in 4G pari a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Da notare che l’offerta non presenta costi nascosti e vincoli contrattuali. In caso di esaurimento dei GB disponibili, inoltre, sarà possibile avviare un nuovo mese in anticipo pagando solo il costo dell’offert.a

L’offerta presenta, inoltre, un costo iniziale di 5 Euro per l’attivazione e la SIM per chi passa da specifici operatori (Iliad e virtuali) o per chi attiva un nuovo numero. Per chi passa da Wind, Tre, TIM e Vodafone, invece, il costo iniziale è di 25 Euro. La SIM sarà poi spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente. Complessivamente, quindi, il costo iniziale dell’offerta è di 9,99 Euro oppure 29,99 Euro, a seconda dell’operatore di provenienza

Per maggiori dettagli potete visitare il sito ufficiale Very Mobile oppure scaricare l’app disponibile per Android e iOS.