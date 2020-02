Black Shark 3: specifiche tecniche e data di presentazione del nuovo gaming-phone

Il nuovo Black Shark 3 è quasi pronto al debutto e le sue specifiche tecniche sono oramai state svelate quasi integralmente. La nuova generazione del gaming-phone di Black Shark, brand di Xiaomi, sarà svelato in via ufficiale il prossimo 3 marzo in Cina. Lo smartphone arriverà anche in Europa, probabilmente nel corso della primavera, anche se al momento non ci sono informazioni precise a riguardo.

Non ci son molti dubbi sulle specifiche tecniche. Il nuovo Black Shark 3 potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G e dovrebbe includere una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W. Lo smartphone, inoltre, potrebbe essere uno dei primi terminali ad arrivare sul mercato con ben 16 GB di memoria RAM. La memoria interna dovrebbe partire da 128 GB con varianti sino ad almeno 512 GB di storage interno.

Resta ancora qualche dubbio sulla grandezza del display che dovrebbe, in ogni caso, poter contare su di un pannello con risoluzione 2K e con supporto ai 120 Hz di refresh rate (probabilmente disponibili anche alla risoluzione massima). Maggiori dettagli in merito al nuovo Black Shark 3 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Per la presentazione ufficiale, come detto, l’appuntamento è fissato per il prossimo 3 marzo.