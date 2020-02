I prossimi Google Pixel potrebbero migliorare così la loro autonomia

Arriva da Mishal Rahman di XDA Developers un’interessante anticipazione su quella che dovrebbe essere una nuova modalità a bordo dei futuri Google Pixel. Più in particolare siamo nel campo dell’autonomia, il tallone d’Achille “storico” della gamma di smartphone firmati Mountain View, acuitosi peraltro con l’ultima generazione (Pixel 4 e 4 XL).

Non c’è alcun riferimento a capacità batteria, ricarica rapida o simili. Rahman ha semplicemente individuato un commit nel ramo AOSP di Android, inserito da uno sviluppatore di Google specializzato proprio nell’ottimizzazione dei consumi, in cui viene citata una “Ultra Low Power Mode“.

E’ l’unica indicazione concreta che possediamo anche se è facile immaginare che possa trattarsi di un’estremizzazione della modalità “classica” di risparmio energetico, presente di default su Android e poi personalizzata dai vari produttori in modo più o meno “spinto”.

La fonte in questione, comunque, parla di una modalità decisamente aggressiva che andrebbe non solo a stoppare le azioni in background e ad attivare la dark mode sui futuri Google Pixel (come accade ore) ma anche a limitare moltissimo la user experience sia in termini di prestazioni “pure” sia in quelli legati all’interfaccia grafica. Non sarebbe comunque una novità assoluta, considerato che già altri competitors hanno previsto qualcosa di simile (Samsung va addirittura a disattivare Bluetooth e Wi-Fi).