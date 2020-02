Vivo V19 sarà presentato il 10 marzo: queste saranno alcune sue caratteristiche

Per Vivo saranno giorni davvero intensi quelli che apriranno il mese di marzo: oltre allo Z6, l’azienda cinese dovrebbe lanciare anche un altro smartphone di fascia media. Ci riferiamo a Vivo V19, atteso in un evento dedicato programmato per il 10 marzo e oggi oggetto del primo teaser video ufficiale che regala diverse anteprime su quelle che saranno le sue caratteristiche.

La prima, e forse più importante, si può dedurre dal claim “Perfect Night, Perfect You” che accompagna il filmato che troverete in basso. Vivo V19 sarà probabilmente caratterizzato da una selfie-cam (che avrà peraltro una risoluzione da 32 MP) che riuscirà a fornire un’ottima resa anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tra l’altro, il comparto multimediale si confermerà probabilmente il punto forte del device visto che sul retro sono attese altre 4 fotocamere con sensore principale da 48 MP e disposizione “a L”. Attenzione anche alla presenza del sensore per le impronte digitali che dovrebbe essere integrato nel display. Nel video viene poi confermata la presenza di una porta USB di tipo C e del jack audio da 3.5 mm per le cuffie, entrambi i particolari non scontati in questo periodo.

Vedremo se prima dell’appuntamento del 10 marzo trapeleranno altri dettagli di questo Vivo V19.