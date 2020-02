Samsung Galaxy Watch Active 2, arrivano le varianti LTE Alluminium e Golf Edition

Samsung Galaxy Watch Active 2 arricchisce, a partire da oggi, la sua lineup con due nuovi modelli: in Corea del Sud, infatti, sono state lanciate le versioni LTE Alluminium e Golf Edition che, con ogni probabilità, nelle prossime settimane verranno poi rese disponibili anche su scala globale.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Lte Alluminium porta la connettività LTE anche per la versione in alluminio, dopo che in questi mesi era stata esclusiva di quelle con cinturino in pelle e acciaio inox. Non è l’unica novità visto che la memoria RAM viene raddoppiata (1.5 GB) rispetto al modello con la sola connettività WiFi. Le colorazioni sono tre: Aqua Black, Pink Gold e Cloud Silver. I prezzi saranno pari a 35.700 e 39.300 won (40 e 44 mm) che al cambio attuale corrispondono a circa 270 e 295 euro.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition è invece dedicato, ovviamente, agli amanti di questo sport. Lo smartwatch, che arriverà in Aqua Black e Pink Gold, vanterà diverse funzionalità per monitorare l’attività golfistica: le più importanti riguardano l’app Smart Caddy presente out of the box e la misurazione della gittata dei colpi sul green.

Anche in questo caso saranno disponibili le solite due varianti da 40 e 44 mm, agli stessi prezzi della versione LTE Alluminium. Su Amazon, invece, Samsung Galaxy Watch Active 2 “standard” è disponibile ad un ottimo prezzo: