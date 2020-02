Patch di febbraio in arrivo su ASUS ZenFone 6

Buona notizia per tutti i possessori di Asus ZenFone 6: il top di gamma dell’azienda taiwanese sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento che porta con sé, soprattutto, le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di febbraio.

L’update è in fase di roll out ed è segnalato anche nel nostro paese: più in particolare, i primi feedback riguardano i modelli non brandizzati in circolazione in Italia. La nuova release è contrassegnata dalla sigla 17.1810.2002.133 ed ha un peso esiguo, pari a 74 MB. In effetti, al di là delle già citate patch di febbraio, nel changelog si fa riferimento ad un’ottimizzazione della stabilità di sistema e dell’arrivo di una nuova funzionalità, interessante, che consente di generare indirizzi MAC in modo casuale.

Vale la pena ricordare che Asus ZenFone 6, la cui particolarità risiede senza dubbio nel meccanismo “rotante” della fotocamera posteriore che di conseguenza offre la possibilità di scattare selfie di altissima qualità, ha ricevuto il suo primo major update lo scorso novembre. Insomma, tutti gli aggiornamenti di questi mesi sono basati su Android 10.

Considerato che il roll out ha cominciato a coinvolgere anche alcuni modelli nel nostro paese, è facile ipotizzare che nel giro di qualche giorno l’aggiornamento sarà disponibile per tutti. Asus ZenFone 6 è in vendita qui su Amazon: ASUS ZenFone 6 ZS630KL-2A002EU 16,3 cm (6.4") 6 GB 128 GB Doppia SIM 4G Nero 5000 mAh