Vivo Z6 5G è ufficiale: ottima batteria, Snapdragon 765 e quad cam posteriore

Dopo i rumors delle scorse settimane, oggi è stato ufficializzato Vivo Z6 5G: si tratta di un medio gamma molto interessante, sia dal punto di vista del design che dell’hardware a bordo. Andiamo a scoprire la scheda tecnica.

Vivo Z6 5G si presenta con un display LCD da 6.57 pollici con risoluzione in Full HD+ e aspect ratio da 20:9. Bene l’ottimizzazione delle cornici, al di là di uno spessore esagerato del chin, possibile anche grazie alla scelta di usare un foro nell’angolo in alto a destra del display per integrare la fotocamera anteriore da 16 MP.

Il processore è lo Snapdragon 765 (ovviamente con supporto al 5G) di Qualcomm, completato da una scheda grafica Adreno 620 e accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (tipo UFS 2.1). Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, sono presenti ben 4 fotocamere da 48 MP (f/1.79), 8 MP (grandangolare con angolo di visione da 112 gradi), 2 MP (macro) e 2 MP (profondità).

Spicca la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 44 W, così come il sistema di raffreddamento a liquido, senza dimenticare Android 10 out of the box con FunTouch OS 10. Vivo Z6 5G potrà essere pre-ordinato da domani, in Cina, nelle versione in Silver, Ice Blue e Aurora Black. Costerà 2.298 e 2.598 yuan (300 e 335 euro) per le configurazioni da 6+128 e 8+128 GB.