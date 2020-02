Samsung Galaxy J6 (2018) e Galaxy Fold ricevono le patch di febbraio

Giornata intensa sul fronte aggiornamenti in casa Samsung: due smartphone, infatti, hanno cominciato a ricevere un update con all’interno le patch di sicurezza Google aggiornate a questo mese di febbraio 2020. Ma andiamo con ordine.

Spicca, ovviamente, l’aggiornamento su Samsung Galaxy Fold. Il primo device con display pieghevole del produttore coreano sta ricevendo la build F907BXXS3ATA1 dal peso di 206 MB. Si tratta di un ottimo segnale per uno smartphone che negli ultimi tempi è stato forse sottovalutato troppo, presi dall’entusiasmo del nuovo Galaxy Z Flip.

Oggi, poi, ad essere coinvolto da un nuovo update è anche il più datato, e molto meno “pretenzioso”, Samsung Galaxy J6 (2018). Il medio gamma si gode la release con buld J600FNXXS7BTB3 dal peso di circa 70 MB. In entrambi i casi il changelog ufficiale non fa cenno alla presenza di nuove funzionalità; il roll out dovrebbe peraltro riguardare i modelli in circolazione nel nostro paese già dalle prossime ore. E’ possibile, come sempre, controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite la voce “aggiornamenti software” nelle impostazioni di sistema.

Ricordiamo che Samsung anche in vista del mese di marzo ha anticipato tutti i competitors, compresi i Google Pixel, nel rilascio delle patch mensili: sono già arrivate, infatti, sulla gamma Galaxy S20.

