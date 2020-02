Samsung Galaxy S20: preordini inferiori alle attese in Corea del Sud a causa anche del Coronavirus

La fase di preordini del Samsung Galaxy S20 in Corea del Sud si è conclusa da poche ore e i primi dati confermano un netto calo delle vendite rispetto ai suoi predecessori. Per il lancio, Samsung ha venduto circa 70 mila unità di S20 (considerando tutte e tre le varianti della gamma).

Si tratta di un risultato nettamente inferiore rispetto a quello registrato lo scorso anno da S10, con le tre varianti che arriveranno a 140 mila unità vendute, e, soprattutto, rispetto a quanto fatto registrato dalla gamma Note 10, che superò quota 220 mila unità vendute.

Gli analisti di settore confermano che il calo registrato da Samsung con le vendite della gamma Samsung Galaxy S20 è legato all’assenza di promozioni particolarmente vantaggiose per chi acquistava uno dei dispositivi in pre-ordine e, soprattutto, all’epidemia di Coronavirus.

La Corea del Sud è, dopo la Cina e prima dell’Italia, il Paese più colpito dal virus che sta avendo un evidente impatto sull’economia ed anche sulle vendite. Anche in Italia, le vendite iniziali della gamma Samsung Galaxy S20 potrebbero essere inferiori alle attese per via della diffusione del Coronavirus.

Ricordiamo che è possibile preordinare direttamente online, su Amazon, i nuovi Samsung Galaxy S20 con consegne a partire dal prossimo 10 marzo.