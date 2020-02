Kena Mobile aumenta la velocità massima del 4G per le sue offerte

Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, si prepara ad eliminare il limite di velocità per il 4G nelle sue offerte. Attualmente, chi attiva un’offerta Kena Mobile può accedere alla rete 4G ma la velocità massima è limitata a 30 Mbps in download e ad appena 5.67 Mbps in upload.

Per tutti i nuovi clienti che attiveranno un’offerta Kena Mobile da oggi ci sarà la possibilità di accedere alla rete 4G con una velocità massima di 150 Mbps in download. Da notare che, al momento, non è ancora chiaro quale sarà il limite della velocità in upload che, seguendo quanto avviene per i clienti TIM, dovrebbe essere di 50 Mbps.

Il 4G registrerà un incremento della velocità anche per i già clienti Kena Mobile. Chi ha già una SIM attiva dovrebbe iniziare a registrare un miglioramento della velocità di connessione nel corso delle prossime settimane. Nel corso del mese di marzo, molto probabilmente, tutti i clienti Kena Mobile potranno sfruttare il 4G sino a 150 Mbps.

Segnaliamo, in ogni caso, che per ora il sito Kena Mobile continua a riportare il limite di 30 Mbps per il 4G. Si consiglia, quindi, di attendere qualche giorno per attivare una delle nuove offerte di Kena Mobile anche perché dal prossimo 1 marzo tornerà la promozione con la SIM gratis per i nuovi clienti con un risparmio di 9,99 Euro.