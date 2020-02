Surface Pro 7: sconti sino a 300 Euro per le versioni con i5

Nuova tornata di offerte per il Surface Pro 7, il tablet di Microsoft che rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un’alternativa ai tradizionali ultrabook. Il dispositivo è in sconto con la possibilità di acquistare ad un ottimo prezzo le versioni con processore Intel Core i5 di decima generazione (si tratta dell’i5-1035G4 con CPU Quad-Core).

La versione “base” con i5, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage SSD può essere acquistata ad un prezzo di 799 Euro, con 270 Euro di sconto rispetto al normale prezzo di listino. Da segnalare anche lo sconto riservato alla variante con i5 e 8/256 GB. In questo caso, infatti, lo sconto è di 300 Euro e questa configurazione del Surface Pro 7 può essere acquistata a 1099 Euro

Ricordiamo che il Surface Pro 7 può contare su di un display in 3:2 caratterizzato da una diagonale di 12.3 pollici e da una risoluzione di 2736 x 1824 pixel. Sul mercato sono disponibili anche varianti più complete con processore Intel Core i7 di decima generazione.

Per sfruttare al meglio il Surface Pro 7 è consigliabile acquistare anche la tastiera-cover che costa attualmente circa 100 Euro. Ecco il link: