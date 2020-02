Smartphone Samsung e Xiaomi, iPad Mini e Surface Pro 6 tra le offerte Amazon del week end

Il week end porta nuove offerte Amazon davvero molto interessanti per chi è in cerca di un nuovo dispositivo tech da acquistare. Tra gli smartphone in offerta segnaliamo il nuovissimo Samsung Galaxy A71 con Snapdragon 730 che, in pochissimi giorni, ha registrato un netto calo del prezzo ed è ora acquistabile ad appena 415 Euro.

Da segnalare anche nuove offerte sugli smartphone Xiaomi con lo Xiaomi Mi A3, ottimo Android One con Snapdragon 665, che viene proposto ad un prezzo di appena 165 Euro ed il sempre validissimo Redmi Note 7 che può essere acquistato a 159 Euro nella variante da 4/64 GB.

Ottima offerta anche per il Surface Pro 6 (la precedente generazione del tablet Windows 10 di Microsoft) che può essere acquistata a partire da 849 Euro nella configurazione con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. In sconto ci sono anche altre configurazioni del dispositivo. Tra i tablet segnaliamo anche l’offerta riservata ad iPad Mini disponibile in sconto a 399 Euro (64 GB) e 549 Euro (256 GB).

Ecco i link per sfruttare le migliori offerte Amazon di questo week end. Ricordiamo che gli sconti sono limitati ad un numero ristretto di unità per ogni prodotto in offerta. Se siete interessati all’acquisto di uno di questi dispositivi non dovete perdere tempo.