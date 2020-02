TIM: disponibile da oggi una nuova offerta da 50 GB per gli ex clienti

Se siete ex clienti TIM tenete d’occhio gli SMS in arrivo. L’operatore, infatti, ha dato il via ad una nuova campagna winback proponendo ad ex clienti selezionati la possibilità di attivare TIM Steel New, un’offerta molto interessante che sarà disponibile esclusivamente tramite attivazione online.

L’offerta in questione mette a disposizione minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 3 Euro a cui si va a sommare il costo della prima ricarica obbligatoria (a discrezione del rivenditore) ed il costo della SIM pari a 10 Euro (salvo promozioni locali). Nel canone dell’offerta sono inclusi i servizi Lo Sai e Chiama Ora ed il piano base TIM Base e Chat che permette di utilizzare le app di messaggistica senza consumare GB.

L’offerta TIM Steel New è disponibile per tutti gli ex clienti che vengono ricontattati dall’operatore per tornare in TIM. Non sono previste limitazioni in merito all’operatore di provenienza. Da notare, inoltre, che restano ancora attivabili le offerte “operator attack” riservate ai clienti Iliad e di operatori virtuali (con l’esclusione di Kena Mobile, ho. mobile e LycaMobile) che prevedono minuti illimitati e 50 o 70 GB a partire da 5,99 Euro al mese.