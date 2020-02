Apple chiude i suoi store in Cina a causa del Coronavirus

Anche Apple segue l’esempio di altre multi nazionali annunciando la chiusura temporanea dei suoi store ufficiali e delle varie sedi amministrative in Cina a causa della diffusione del Coronavirus che, nell’ultima settimana, ha fatto registrare una forte crescita del numero dei morti che, secondo l’ultimo aggiornamenti di questo pomeriggio, sono arrivati a 259.

Gli store di Apple resteranno chiusi sino al prossimo 9 febbraio ma non si può escludere un’ulteriore proroga della chiusura in base all’effettivo andamento della diffusione del Coronavirus. Per ora, la casa di Cupertino non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla questione limitandosi a sottolineare come la chiusura rappresenti una misura precauzionale.

Ricordiamo che la crescente diffusione del Coronavirus potrebbe creare diversi problemi ad Apple per quanto riguarda la disponibilità iniziale del nuovo iPhone 9 e, più in generale, potrebbe rallentare la produzione di diversi prodotti tech che vengono realizzati oggi in Cina, in particolare nelle aree più colpite dal virus.

Chiaramente, tutti si augurano che la situazione possa rientrare nella norma nel minor tempo possibile. Nelle prossime settimane altre multi nazionali potrebbero seguire l’esempio di Apple e limitare le loro attività in Cina. Ulteriori aggiornamenti potrebbero, quindi, arrivare già nei prossimi giorni.