Samsung Galaxy S20: prima foto dal vivo per le tre varianti

Il prossimo 11 febbraio Samsung presenterà i nuovi Samsung Galaxy S20, la nuova famiglia di top di gamma che arriverà sul mercato nel corso del mese di marzo, come confermato dagli ultimi rumors sulla data di uscita. In attesa del debutto, in queste ore arrivano nuove foto dal vivo dei tre Samsung Galaxy S20.

L’immagine in questione, che alleghiamo di seguito, mostra i tre S20 uno accanto all’altro offrendoci una prima panoramica in merito alle differenze dimensionali dei nuovi top di gamma. Ricordiamo che la casa coreana presenterà il Samsung Galaxy S20 con display da 6.2 pollici ed il Samsung Galaxy S20+ con display da 6.7 pollici. Il flagship, che sarà disponibile solo in versione 5G, sarà il Galaxy S20 Ultra che avrà un display da 6.9 pollici.

Tutti e tre gli smartphone avranno un modulo rettangolare posteriore che racchiuderà i sensori fotografici che, sul top di gamma S20 Ultra, saranno ben 5. Nella parte anteriore, non visibile da questa foto, troveremo un foro per la fotocamera anteriore mentre il sensore di impronte digitali sarà, come su S10, integrato sotto al di display. Per ora, quindi, non ci resta che attendere il debutto dei nuovi S20 che, come detto, verranno svelati il prossimo 11 febbraio.