Moto G Stylus: nuovo smartphone con penna in arrivo, ecco le specifiche

Nel corso delle prossime settimane, probabilmente a margine del Mobile World Congress 2020, ci sarà il debutto del nuovo Moto G Stylus, smartphone di fascia media di cui sono emersi in queste ore i primi dettagli sulle specifiche tecniche.

Il device avrà una penna ed una serie di personalizzazioni software studiate per permettere all’utente di sfruttare al meglio quest’accessorio. Di fatto, il nuovo Moto G Stylus potrebbe rappresentare la proposta di Motorola per chi cerca un Galaxy Note ma non vuole spendere le cifre da top di gamma richieste da Samsung per l’acquisto di un device della linea Note.

Dal punto di vista tecnico, infatti, il nuovo Moto G Stylus sarà un vero e proprio mid-range. Lo smartphone avrà un display da 6.3 pollici con foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Snapdragon 665 supportato da 4 GB di memoria RAM e da una batteria da 4.000 mAh.

Da notare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore secondario (probabilmente grandangolare) da 16 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. Il sistema operativo sarà Android 10. Maggiori dettagli sul progetto dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.