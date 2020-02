Samsung Galaxy Z Flip si mostra in un primo video hands-on

Si avvicina il debutto del nuovo Samsung Galaxy Z Flip. Il nuovo smartphone con display pieghevole di Samsung sarà, infatti, svelato in via ufficiale in occasione dell’evento speciale in programma il prossimo 11 febbraio in cui la casa coreana presenterà anche i nuovi top di gamma Galaxy S20.

In queste ore, in attesa del debutto, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip si mostra online in un primo video hands on che mette in risalto il particolare sistema di “chiusura”. Lo smartphone, infatti, utilizzerà un design differente dal Galaxy Fold proponendo una soluzione “a conchiglia” simile a quella che caratterizza il nuovo Motorola Razr.

Ecco il video hands on che ci mostra, in anteprima assoluta il nuovo Samsung Galaxy Z Flip.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip dovrebbe presentare un display da 6.7 pollici (quando aperto) e dovrebbe poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Lo smartphone presenterà anche una batteria da 3.500 mAh ed il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0. Ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo Samsung Galaxy Z Flip arriveranno nei prossimi giorni in vista del debutto ufficiale in programma il prossimo 11 febbraio. Continuate a seguirci per saperne di più.