Samsung Galaxy A51 e A71: disponibile un primo aggiornamento software, ecco le novità

Tra le principali novità del mese di gennaio per il mercato smartphone c’è stato anche il debutto commerciale dei nuovi Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71, i nuovi mid-range della gamma di smartphone della casa coreana. In queste ore, Samsung ha avviato il rilascio del primo aggiornamento software per i due smartphone che, ricordiamo, hanno già Android 10 con One UI 2.0 “di serie”.

I due aggiornamenti hanno un peso contenuto (circa 200 MB ciascuno) e vanno ad ottimizzare il funzionamento generale dei nuovi mid-range. Il Samsung Galaxy A51, ancora fermo alle patch di dicembre 2019, registra miglioramenti per la fotocamera e le prestazioni generali mentre il Galaxy A71 può contare su varie ottimizzazioni e, anche in questo caso, un miglioramento delle prestazioni generali oltre che sull’arrivo delle patch di gennaio 2020.

Si tratta, quindi, di un aggiornamento “di routine” per i nuovi mid-range di Samsung che, grazie a questo update, dovrebbero registrare un netto miglioramento generale potendo contare su di un comparto software più maturo. Ricordiamo che per verificare la disponibilità dell’aggiornamento è possibile andare nelle Impostazioni e recarsi poi nella sezione Aggiornamenti.

Sia A51 che A71 sono già disponibile in Italia ad un prezzo, rispettivamente, di 310 e 430 Euro. Ecco i link per effettuare l’acquisto.