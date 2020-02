Samsung Galaxy S2: il supporto non ufficiale continua con Android 10

No, non c’è un errore nel titolo. La notizia che state leggendo ha come protagonista il Samsung Galaxy S2, lo storico top di gamma della casa coreana presentato il 13 febbraio del 2011 in occasione del Mobile World Congress e divenuto successivamente uno più grandi successi di Samsung.

Il Samsung Galaxy S2 continua ad essere supportato dalla community. In queste ore, infatti, il supporto non ufficiale del Galaxy S2 registra l’arrivo di Android 10 grazie alla nuova custom ROM Lineage OS 17.0 che sembra funzionare in modo abbastanza buone, stando ai primi test, al netto di alcuni problemi al GPS ed all’utilizzo di alcune librerie software. Questa ROM necessita della versione 3.3.1 della custom recovery TWRP.

Per maggiori dettagli in merito al funzionamento di Lineage OS 17.0 su Samsung Galaxy S2 potete dare un’occhiata a questo link. Lo smartphone continua ad essere uno dei dispositivi più apprezzati dalla community e l’arrivo di Android 10 rappresenta un nuovo importante passo per il suo supporto.

Ricordiamo che il Galaxy S2 arrivò sul mercato con Android 2.3.3 Gingerbread e, grazie al supporto non ufficiale, negli anni ha avuto modo di testare tutta l’evoluzione di Android sino ad abbandonare la denominazione classica con i nomi dei dolci con l’arrivo di Android 10.