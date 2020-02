Samsung Galaxy Z Flip: prime informazioni sul prezzo europeo

Dopo aver visto il primo video hands-on, è tempo di concentrarsi sul possibile prezzo europeo del nuovo Samsung Galaxy Z Flip, lo smartphone con display pieghevole e design a conchiglia che debutterà nel corso dell’evento che la casa coreana ha in programma il prossimo 11 febbraio.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip arriverà sul mercato europeo con un prezzo di circa 1599 Euro. Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito ma il prezzo è in linea con le attese e potrebbe rappresentare il giusto posizionamento per un device che, per via del display pieghevole, sarà inevitabilmente un prodotto premium risultando però meno costo del Fold.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip non utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 865, il SoC che troveremo sui principali top di gamma Andorid del 2020, ma proporrà lo Snapdragon 855, il SoC dei top di gamma dello scorso anno, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Da notare, inoltre, che il device avrà una batteria da 3.500 mAh ed un display Super AMOLED da 6.7 pollici. Il sistema operativo sarà Android 10 con One UI 2.0.

Per ora non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul futuro Samsung Galaxy Z Flip che sarà ufficializzato tra pochi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.