Nokia 5.2: svelate le prime informazioni sulla scheda tecnica

Tra le novità in arrivo al Mobile World Congress 2020, oltre all’interessantissimo Nokia 8.2 5G, ci sarà il debutto anche del mid-range Nokia 5.2, smartphone che dovrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo di poco inferiore ai 200 Euro.

Il device, protagonista oggi di alcune foto leaked, dovrebbe rappresentare il nuovo punto di riferimento della gamma di smartphone Nokia nella fascia medio-bassa. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Nokia 5.2 potrà contare su di un display con notch caratterizzato da una diagonale di 6.2 pollici e risoluzione Full HD+.

A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Snapdragon 632 supportato da diverse combinazioni di RAM e storage (probabile che in Italia arrivi la variante 4/64 GB). Nella parte posteriore troveremo, come evidente dalla foto, un sistema di quattro fotocamere racchiuse in un elemento circolare.

Lato software, invece, ci sarà il sistema operativo Android 10. Il nuovo Nokia 5.2 sarà un Android One e, quindi, riceverà anche due major update nel corso dei prossimi anni. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone di fascia medio-bassa di Nokia arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Ricordiamo che Nokia terrà una conferenza di presentazione in occasione del Mobile World Congress 2020 il prossimo 24 febbraio.

Ecco le prime immagini leaked del nuovo Nokia 5.2: