Nokia 8.2 5G sarà lo smartphone 5G più economico in Europa

Tra le novità che Nokia porterà al Mobile World Congress 2020 in programma il mese prossimo a Barcellona ci sarà anche il nuovo Nokia 8.2 5G. Lo smartphone, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe presentare un prezzo decisamente contenuto.

Il nuovo Nokia 8.2 5G, infatti, dovrebbe arrivare in Europa con un prezzo di listino di 499 Euro risultando così lo smartphone 5G più economico nel nostro continente (almeno per quanto riguarda il listino) in attesa del debutto della versione internazionale del Redmi K30 5G.

Alla base del progetto del nuovo Nokia 8.2 5G ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 765G che sarà supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Sul mercato europeo è atteso l’arrivo anche di una variante da 8/256 GB del device che potrebbe costare 599 Euro.

Il nuovo Nokia 8.2 5G dovrebbe presentare il sistema operativo Android 10, in versione Android One, un jack audio ed un sensore di impronte digitali posteriore. Le prime indiscrezioni confermano la presenza di una batteria da appena 3.500 mAh, un valore che appare decisamente troppo contenuto per uno smartphone 5G.

Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutte le novità Nokia in arrivo al Mobile World Congress 2020 del prossimo mese di febbraio.