Xiaomi Mi 10: presentazione cancellata a causa del Coronavirus

Per limitare la diffusione del Coronavirus, che in queste settimane ha causato già diversi morti, in Cina sono stati cancellati diversi eventi pubblici che prevedono la partecipazione di centinaia di persone. Tra gli eventi futuri che potrebbero essere cancellati dovrebbe esserci anche l’evento di lancio del nuovo Xiaomi Mi 10, atteso anche in versione Pro.

Xiaomi potrebbe presentare il nuovo Xiaomi Mi 10 nel corso di un evento privato che verrà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale ma è molto probabile che i nuovi top di gamma di Xiaomi verranno svelati esclusivamente tramite presentazione online, almeno per quanto riguarda la Cina.

Nelle prossime settimane, dopo la presentazione in Cina, i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro debutteranno anche in Europa. La casa cinese dovrebbe organizzare diversi eventi di lancio per i nuovi top di gamma con Snapdragon 865 e supporto al 5G. L’avvio delle vendite dei nuovi smartphone in Europa è fissato per la fine del primo trimestre dell’anno in corso.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi Xiaomi Mi 10 ed all’atteso evento di presentazione in cui verranno svelate tutte le caratteristiche dei due nuovi smartphone della casa cinese.