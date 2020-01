Nintendo Switch Lite in offerta a 179 Euro su Amazon

Continua a calare il prezzo della Nintendo Switch Lite, la versione “solo mobile” della console ibrida di Nintendo. Grazie alle offerte Amazon di oggi, infatti, è possibile acquistare la Nintendo Switch Lite ad un prezzo di appena 179 Euro. Si tratta di una delle migliori offerte attualmente disponibili per la Switch Lite.

La Switch Lite permette di accedere a tutti i titoli disponibili per la Switch, sia in versione fisica che digitale, ma solo in modalità mobile. La console rappresenta, ad oggi, il punto di riferimento per chi vuole giocare in mobilità tutti i titoli per la console di Nintendo.

L’offerta riguarda un numero limitato di unità e solo alcune colorazioni della console. La Nintendo Switch Lite in offerta è venduta e spedita da Amazon. Per sfruttare la promozione di oggi potete utilizzare il link riportato qui di seguito.

A differenza della variante Lite, il prezzo della Switch in versione 2019 (con batteria migliorata) continua ad essere abbastanza elevato (grazie alle tantissime richieste in arrivo per la console ibrida). Chi è interessato all’acquisto può compare la Switch su Amazon ad un prezzo di circa 300 Euro. Ecco il link: